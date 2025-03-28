Atilla Taş'tan 'Protesto' Tepkisi! İki Ünlünün Adını Verdi, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden alınması sonrası ülkede yayılan protestolar gündemden düşmüyor. Binlerce kişinin gözaltına alındığı, yüzlercesinin tutuklandığı ülkede, özellikle birçok gencin polisin sert müdahalesiyle karşılaşarak gözaltına alındığı belirtiliyor.

Bu ortamda protesto gösterilerine destek veren veya yorum yapan bazı ünlüler de dikkat çekiyor. Bu kişilerden biri olan şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ünlüyü işaret ederek onların sessizliğine tepki gösterdi.

'YAŞIYOR MUSUN?'

Önce müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'e seslenen Atilla Taş, "Yaşıyor musun hemşo? Her iyiliğe balıklama atlayan Haluk efendi, dayak yiyen gençlere kör sağır, para yok işin içinde çünkü! Plastik mermiyle kör olan çocuklar var! Yemiyor mu iki ses!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

'ÖLÜ TAKLİDİNE DEVAM MI?'

Ardından bir mesaj daha yayımlayan Taş, bu kez komedyen Cem Yılmaz'ı işaret etti. "Ölü taklidine devam mı hocam?" sözleriyle ünlü komedyene seslenen Taş, "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun! Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti? Vereceğiz söz" dedi.

Atilla Taş'ın bu paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum alınca kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi