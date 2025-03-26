Mustafa Sandal’dan Tutuklanan Berkay Gezgin’e Büyük Söz

Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılındaki seçim çalışmaları sırasında yanına gelerek ‘Her şey ok güzel olacak Ekrem abi’ diyerek seslenen ve bu sloganın mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin, Saraçhane’deki gösteriler nedeniyle dün akşam tutuklandı.

'BENİ UNUTMAYIN'

Berkay Gezgin hakkındaki tutuklama kararını sosyal medya hesabından duyuran Avukat Cemil Çiçek, şunları söyledi: 22 yaşındaki bir genç tutuklandı. Kendisinin son cümlesi şu oldu: 'Lütfen beni unutturmayın!' Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak.

'UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Berkay Gezgin’in tutuklanması Cumhuriyet Halk Partisi içinde de tepki toplarken bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’dan geldi. X hesabından Berkay’ın bir fotoğrafını paylaşan Mustafa Sandal, şöyl tepki gösterdi:

‘Her şey çok güzel olacak’ sözünün mimarı Berkay Gezgin 22 yaşında, pırıl pırıl bir genç... Tutuklandı! Son cümlesi “Lütfen beni unutturmayın!” olmuş. Unutmayacağız, unutturmayacağız güzel kardeşim! Geleceğe dair umut vaad eden bir cümle kurmak yerine; 'Her şey zaten güllük gülistanlık' deseydi tutuklanmazdı belki de...

“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı Berkay Gezgin 22 yaşında, pırıl pırıl bir genç... Tutuklandı! Son cümlesi “Lütfen beni unutturmayın!” olmuş. Unutmayacağız, unutturmayacağız güzel kardeşim!

Geleceğe dair umut vaadeden bir cümle kurmak yerine;

'Her şey zaten güllük… pic.twitter.com/nIZhHt3Cqr — Mustafa Sandal (@mustinetnet) March 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi