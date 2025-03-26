Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına ünlü isimlerden de destek geldi. Hayko Cepkin, Ceylan Ertem, Atilla Taş, Barboros Şansal boykot markaları için tek tek çağrı yaptılar. İşte ünlülerin mesajları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki konuşmasında bir liste açıklayarak ‘boykot’ çağrısı yapmıştı.

Listede Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, Milangaz, TRT, TGRT'nin İhlas ev aletleri, CNN, Demirören, D&R, idefix, Espressolab, D&R, idefix, misli.com, iddaa.com yer almıştı.

Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler - Resim : 1

Sosyal medyada üniversiteli gençler, çok sayıda isimden boykota destek gelirken, ünlüler de bu çağrıya sessiz kalmadı. Çok sayıda ünlü şarkıcı oyuncu Özgür Özel’in boykot listesindeki markaları, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak destek verdi. İşte ünlülerin boykot için destek mesajları…

Hayko Cepkin: Benim bu boykot markalarıyla hiç alakam olmamış ki zaten yıllardır. Bildiğin boykot olarak yaşamışım. En fazla 3-5 çikolata mikolata atıştırmalıklarından yana fire vermişimdir, onu da yapmayalı aylar oldu zaten. Yeni hedefler rica ediyoruz

Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler - Resim : 2

Ceylan Ertem: Ben zaten hepsini boykot ediyordum. Hatta ekstralar da var, mado, kızılkayalar, hayvanların ölüsüne dahi saygısız şovmen nusret…ve sokak hayvanlarının hakları için ses çıkarmayan meşhurlar… Tüm gökkuşağı renklerini ve unicorn görsellerini yasaklayan LCWaikiki, Bim, şok… Albümümü yeni paylaştım, söyleşilere bir iki tv ve radyo programına gidecektim, uğrayacağımız durakları tek tek yeniden gözden geçiriyoruz.

Atilla Taş: İnsanlar bu boykot işini çok ciddiye aldılar! Firmaların götü fena tutuşmuş durumda! Şunu çok iyi anladık ki; eğer biz halk olarak sırt sırta verirsek, şu memlekette dikemeyeceğimiz hiç kimse yok!

Barbaros Şansal: Kumar İslam dininde zinhar haramdır, adına talih oyunları denen tüm sistem boykot edilmelidir. Beygir ya da top fark etmez.

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Kaynak: Haber Merkezi

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