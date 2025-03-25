Boykot Çağrısı Yapılan Espressolab'den İlk Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den ilk açıklama geldi. "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" başlığıyla yapılan açıklamada, "Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz" denildi.

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Boykot Çağrısı Yapılan Espressolab'den İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir boykot seferberliği başlattı ve bazı markalar için boykot çağrısı yaptı. O markalardan biri de Espressolab'di. Özel, "Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için EspressoLab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra EspressoLab'e uğramayacağız" dedi.

'SİYASET DEĞİL KAHVE YAPIYORUZ'

Bunun üzerine Espressolab'den ilk açıklama geldi. "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.

Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır.

360 mağazamızdan %93'ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.

Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır."

Özgür Özel'in Boykot Çağrısına AKP’den İlk TepkiÖzgür Özel'in Boykot Çağrısına AKP’den İlk TepkiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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