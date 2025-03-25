İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' Çağrısı! Videoyla Duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her akşam Saraçhane'de gerçekleşen demokrasi nöbetini cezaevindeki odasından yine izleyeceğini söyledi. İmamoğlu, kendisine meydanlardan ve evlerinden destek veren herkese selam gönderdi.

Son Güncelleme:

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kendisine destek adına düzenlenen gösteriler sürüyor. Her akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde Saraçhane'de düzenlenen buluşma bu akşam da gerçekleşecek.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından bir çağrı yapılarak, vatandaş Saraçhane'deki demokrasi nöbetine davet edildi.

'SES VEREN HERKESE SELAM OLSUN'

Söz konusu paylaşımda, "Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim. 20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun" ifadelerine yer verildi.

Özgür Özel’den İmamoğlu Ziyareti Sonrası İlk AçıklamaÖzgür Özel’den İmamoğlu Ziyareti Sonrası İlk AçıklamaSiyaset
'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasına Ateş Püskürdü: 'Batıdaki Kürtlerin Temsil Edilmesi Terörse, Terörist Olayım''Kent Uzlaşısı' Soruşturmasına Ateş Püskürdü: 'Batıdaki Kürtlerin Temsil Edilmesi Terörse, Terörist Olayım'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Saraçhane İBB
Son Güncelleme:
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
DEM Parti'den Açıklama... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Ne Zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Ne Zaman?
Bakan Tunç'tan O Hakaretlere Tepki Bakan Tunç'tan O Hakaretlere Tepki
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası