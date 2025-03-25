İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' Çağrısı! Videoyla Duyurdu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kendisine destek adına düzenlenen gösteriler sürüyor. Her akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde Saraçhane'de düzenlenen buluşma bu akşam da gerçekleşecek.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından bir çağrı yapılarak, vatandaş Saraçhane'deki demokrasi nöbetine davet edildi.

'SES VEREN HERKESE SELAM OLSUN'

Söz konusu paylaşımda, "Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim. 20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun" ifadelerine yer verildi.

Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim.



20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun. pic.twitter.com/EGJERPXoZB — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi