DEM Parti'den Açıklama... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Ne Zaman?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ne zaman?’ sorunu yanıtladı. Hatimoğulları ‘Sayın Erdoğan ile görüşme talebi kendisine iletildi. Görüşmenin bayramdan sonra olabileceği tarafımıza iletildi. Tarih ise net değil’ diye konuştu.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Hatimoğulları İmralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme, kent uzlaşısı soruşturmasına ilişkin de konuştu.

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ne zaman?’ sorusunu değerlendiren Tülay Hatimoğulları ‘Sayın Erdoğan ile görüşme talebi kendisine iletildi. Görüşmenin bayramdan sonra olabileceği tarafımıza iletildi. Tarih ise net değil’ dedi.

DEM Parti'den Açıklama... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Ne Zaman? - Resim : 1

'GÖRÜŞME TALEBİNİ İLETTİK'

İmralı adasına yeni bir ziyaretin olup olmayacağına ilişkin de bilgi veren Tülay Hatimoğulları, ‘Adaya gitmekle ilgili gerekli talebi ilettik. Henüz onlardan bir yanıt gelmedi. Nevruz’dan önce bekleniyordu ama gerçekleşmedi. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha iletiyoruz. Adaya heyetimiz gitmek istiyor. Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz’ dedi.

DEM Parti'den Açıklama... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Ne Zaman? - Resim : 2

'UZLAŞIYA DAVA AÇILAMAZ'

‘Soruşturmalar süreci sekteye mi uğrattı?’ sorusunu yanıtlayan Hatimoğulları şunları söyledi: Asla kabul etmiyoruz, uzlaşıya dava açılamaz. Kent uzlaşısı bir kentin içinde yaşayan bütün dinamiklerin bir araya gelerek ortaya koyduğu ortak bir iradedir. Bu operasyonları tek başına ‘kent uzlaşısı’ olarak almamak gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dönük gerçekleşen operasyona baktığımızda bunları değerlendiriyoruz. Bunlardan yola çıkarak görüşmelerin tıkandığını ifade etmek için erkendir. Görüşme sürecinin ve müzakerelerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ortada bekleyen çok önemli sorunlar var. Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt sorunun çözmesi gibi çok önemli sorunlar var.

DEM Parti'den Açıklama... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme Ne Zaman? - Resim : 3

'SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

DEM Parti olarak bu sürecin ilerlemesi, İmralı adasındaki görüşmelerin oluşması, Abdullah Öcalan’ın fiziki koşullarınım iyileştirilmesi ve kendi kongresini toplamayabilmesi için gerekli koşulların sağlanabilmesinin altını çizmek isterim. Bizim açımızdan hala süreç devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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