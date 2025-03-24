İmamoğlu'nun Tutuklanması, Mansur Yavaş'ın Sözleri, Özgür Özel'in Helallik İstemesi... DEM Parti Ne Düşünüyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan ve partisinin grup toplantısında yaptığı tarihi çağrıyla ivme kazanan yeni süreçte en son terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı. Bunun üzerine DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret ederek sürece ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Siyaset arenasının ana gündemini başlayan yeni 'süreç' oluştururken 19 Mart'ta Türkiye yeni bir siyasi krize uyandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındı ve dün sabah ise 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken DEM Parti cephesinden gelecek açıklamalar ise çok merak edildi.

DEM Parti, İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı net bir tavır alırken; Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan da dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Saraçhane'deki İBB binasında ziyaret ederek "Bizim yerimiz bellidir, tavrımız nettir. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir irade gasp ediliyorsa oradayız, dayanışma içerisindeyiz" dedi.

'GÖRÜŞMELERE KARŞI BİR SABOTAJ'

Bunun üzerine BBC Türkçe'ye konuşan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, tüm bu gelişmelerin, İmralı görüşmeleriyle başlayan sürece karşı bir sabotaj olduğunu düşündüğünü belirterek "Bu adımlar birer sabotaj; görüşmelere, diyaloğa, sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına bir sabotaj ve biz bu sabotajları boşa çıkarmak için çalışıyoruz, çözüm için çalışıyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini, Nevruz sürecinde gözaltına alınmasını ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandıklarını kurduğu 23 Mart'ta tutuklanmasını hatırlatan Beştaş, "Oldukça manidar ve tüm bunların önceden planlandığını gösteriyor" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ...

Beştaş, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkilere neden olan "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki muameleyi de aynı şekilde bekliyoruz" sözlerini de değerlendirdi.

Yavaş'ın sözlerini 'ırkçı' olarak nitelendiren Beştaş, "Kürt çocuklarına şeker dağıtılmasını bile sorun olarak gören, ayrımcılığı bu düzeyde ifade eden bir yaklaşımın karşısındayız" dedi. Mansur Yavaş'ın sözlerinin CHP için de sorun olduğunu dile getiren Beştaş, "Nevruz döneminde kendi büyükşehir belediye başkanlarının bu ırkçı yaklaşımına karşı onların da bir çift lafı olacaktır. Çünkü bunu kabul edilemez buluyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Mansur Yavaş'ın bu sözleri DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın CHP lideri Özgür Özel'i Saraçhane'deki ziyaretinde de gündeme gelmişti. Bir gazetecinin Mansur Yavaş'ın sözlerini sorması üzerine Özel, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" demişti.

Aynı akşam Saraçhane'deki buluşmada konuşan Özel, bir araya gelen yüz binlere de bu konuyla ilgili konuşmuştu. İsim vermeden Mansur Yavaş ve açıklamalarını işaret eden Özel, "Bu kürsüde, bu meydanda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendedir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruzunu bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe