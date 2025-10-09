Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder'e 'Özel' Dokunuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, milli arayı Cengiz Ünder'i daha fazla geliştirmek için fırsat olarak kullanacak. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Yalçın, şu ana kadar yeteri kadar forma şansı veremediği Cengiz Ünder'i milli arada özel hazırlayacak.

NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın'ın güvenin boşa çıkarmamak için antrenmanlarda ekstra hırslı ve istekli olarak görülen Cengiz Ünder, Başakşehir maçında galibiyet golünü atmıştı. Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için “Verin bana 1 ayda ligin yıldızı yapayım” ifadesini kullanmıştı.

