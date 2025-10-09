Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder'e 'Özel' Dokunuş

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, milli arayı Cengiz Ünder için fırsata çevirdi. Yalçın, yıldız oyuncuya özel bir antrenman programı hazırlayarak performansını zirveye taşımayı hedefliyor.

Son Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder'e 'Özel' Dokunuş
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, milli arayı Cengiz Ünder'i daha fazla geliştirmek için fırsat olarak kullanacak. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Yalçın, şu ana kadar yeteri kadar forma şansı veremediği Cengiz Ünder'i milli arada özel hazırlayacak.

NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın'ın güvenin boşa çıkarmamak için antrenmanlarda ekstra hırslı ve istekli olarak görülen Cengiz Ünder, Başakşehir maçında galibiyet golünü atmıştı. Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için “Verin bana 1 ayda ligin yıldızı yapayım” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

