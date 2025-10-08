Unutulmaz Dönüş! Şampiyonlar Kupası Yine Fenerbahçe’nin!
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank’ı 3-2 yenerek zafere ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla kupayı 6. kez kazanarak rekora imza attı.
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ankara Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesini tribünleri dolduran taraftarlar büyük heyecanla takip etti.
2-0 GERİDEN GELDİ
VakıfBank, ilk iki seti 25-23 ve 25-21’lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen sarı-lacivertliler, Vargas ve Fedorovtseva’nın etkili performanslarıyla maça geri döndü. Fenerbahçe Medicana, üçüncü seti 25-19, dördüncü seti 25-18 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi. Final setinde büyük çekişme yaşandı. Vargas’ın servisleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, seti 18-16, maçı ise 3-2 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası’nı 6. kez kazanarak VakıfBank ve Eczacıbaşı’nı geride bıraktı ve organizasyonun en başarılı takımı oldu.
Kaynak: Haber Merkezi