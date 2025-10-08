Unutulmaz Dönüş! Şampiyonlar Kupası Yine Fenerbahçe’nin!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ankara Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesini tribünleri dolduran taraftarlar büyük heyecanla takip etti.

2-0 GERİDEN GELDİ

VakıfBank, ilk iki seti 25-23 ve 25-21’lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen sarı-lacivertliler, Vargas ve Fedorovtseva’nın etkili performanslarıyla maça geri döndü. Fenerbahçe Medicana, üçüncü seti 25-19, dördüncü seti 25-18 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi. Final setinde büyük çekişme yaşandı. Vargas’ın servisleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, seti 18-16, maçı ise 3-2 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Fenerbahçe geriden geldi, 6. şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası’nı 6. kez kazanarak VakıfBank ve Eczacıbaşı’nı geride bıraktı ve organizasyonun en başarılı takımı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi