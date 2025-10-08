Antalyaspor’da Emre Belözoğlu Dönemi Sona Erdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Rıza Perçin, Ajansspor’a yaptığı açıklamada, “Emre Hoca ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör arayışımıza başladık” dedi.

Ocak ayında göreve gelen Belözoğlu, Antalyaspor’un başında 28 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 1.18 puan ortalaması yakalayan genç teknik adam, bu sezon Süper Lig’de 8 maçta 10 puan toplayarak takımını 10. sırada bıraktı.

