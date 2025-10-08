Samsunspor Kayserispor'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Samsunspor hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla süren idman, dar alanda hedefli oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Samsunspor, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

