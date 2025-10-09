Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah jandarma ekiplerince evlerinden alınan ve sonrasında serbest bırakılan ünlü isimlerden biri olan Hadise, apar topar Ankara'daki konserine gitti. Burada yaşadıklarını anlatan Hadise, gözyaşlarını tutamadı.

"Hayatımda ilk defa sabah 6 buçukta korkarak uyandım" diyen ünlü şarkıcı şöyle devam etti: "Kapım deliler gibi çaldı, kız kardeşim bendeydi. ‘Ne oluyor Derya?’ dedim. Hemen güvenliği aradım, çünkü o saatte kapıyı açmak istemedim. Jandarma geldi dediler ‘Sizi almaya’. Bu cümle korkunç bir cümle… Neyse ki çok tatlılardı, güzel davrandılar. Ama üstünden 14 saat geçti, hâlâ etkisindeyim.”

Yaşadıklarını anlatan Hadise, zor anlar yaşadı.

'SİGARA BİLE İÇMİYORUM'

Operasyonla adının anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Hadise, "Ben sigara bile içmiyorum. Sigara içenlere lafım yok ama bugünkü operasyonun konusunu biliyorsunuz. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün çok zoruma gitti, ağrıma gitti.” ifadelerini kullandı.

'NE BABA PARASI NE SEVGİLİ PARASI'

Kendisini 'işine aşık bir kadın' olarak tanımlayan Hadise, kariyerine kendi çabalarıyla geldiğini vurguladı: "Ne baba parası, ne anne parası, ne de eski sevgili parası… Kendi emeğimle geldim buraya. Bugün bu şekilde anılmak beni çok üzdü. Testler yapıldı, saç örnekleri alındı. Sonuçlar çıkınca herkes görecek. Benim içim çok rahat. Yaşamak istemezdim bugünü ama bunda da bir hayır vardır. Yarına bakıyorum, önüme bakıyorum."

