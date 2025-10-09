Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'

Uyuşturucu operasyonu kapsamında sabah evinden alınan Hadise, çıktığı sahnede yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Sabah korkarak uyandığını ifade eden ünlü şarkıcı, "Ben sigara bile içmiyorum, bu şekilde anılmak çok zoruma gitti" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah jandarma ekiplerince evlerinden alınan ve sonrasında serbest bırakılan ünlü isimlerden biri olan Hadise, apar topar Ankara'daki konserine gitti. Burada yaşadıklarını anlatan Hadise, gözyaşlarını tutamadı.

"Hayatımda ilk defa sabah 6 buçukta korkarak uyandım" diyen ünlü şarkıcı şöyle devam etti: "Kapım deliler gibi çaldı, kız kardeşim bendeydi. ‘Ne oluyor Derya?’ dedim. Hemen güvenliği aradım, çünkü o saatte kapıyı açmak istemedim. Jandarma geldi dediler ‘Sizi almaya’. Bu cümle korkunç bir cümle… Neyse ki çok tatlılardı, güzel davrandılar. Ama üstünden 14 saat geçti, hâlâ etkisindeyim.”

Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' - Resim : 1
Yaşadıklarını anlatan Hadise, zor anlar yaşadı.

'SİGARA BİLE İÇMİYORUM'

Operasyonla adının anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Hadise, "Ben sigara bile içmiyorum. Sigara içenlere lafım yok ama bugünkü operasyonun konusunu biliyorsunuz. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün çok zoruma gitti, ağrıma gitti.” ifadelerini kullandı.

'NE BABA PARASI NE SEVGİLİ PARASI'

Kendisini 'işine aşık bir kadın' olarak tanımlayan Hadise, kariyerine kendi çabalarıyla geldiğini vurguladı: "Ne baba parası, ne anne parası, ne de eski sevgili parası… Kendi emeğimle geldim buraya. Bugün bu şekilde anılmak beni çok üzdü. Testler yapıldı, saç örnekleri alındı. Sonuçlar çıkınca herkes görecek. Benim içim çok rahat. Yaşamak istemezdim bugünü ama bunda da bir hayır vardır. Yarına bakıyorum, önüme bakıyorum."

Hadise’den Flaş Uyuşturucu Soruşturması Açıklaması!Hadise’den Flaş Uyuşturucu Soruşturması Açıklaması!Güncel

İrem Derici’den Olay Sözler! 'Mahalle Mahalle Gezdireceğim'İrem Derici’den Olay Sözler! 'Mahalle Mahalle Gezdireceğim'Güncel

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hadise
Son Güncelleme:
'Cehennem Necati' Hakkında Flaş Gelişme! 'Cehennem Necati' Hakkında Flaş Gelişme!
İrem Derici’den Olay Sözler! 'Mahalle Mahalle Gezdireceğim' İrem Derici’den Olay Sözler! 'Mahalle Mahalle Gezdireceğim'
11 Yıldır Satış Yapıyordu: Ünlü Moda Devi Resmen İflas Etti! Ünlü Moda Devi Resmen İflas Etti
Galatasaray’da Ayrılık Krizi! Serdar Ali Çelikler 'Gerçek Bu' Diyerek Bombayı Patlattı: Yıldız İsimle Sezon Sonu Yollar Ayrılıyor Galatasaray’da Ayrılık Krizi! Sezon Sonu Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Trump 'Barış' 'Turuna Çıkıyor! 'Haftasonu Ortadoğu'ya Gidebilirim' Trump 'Barış' 'Turuna Çıkıyor!
Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder'e 'Özel' Dokunuş Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder'e 'Özel' Dokunuş
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! Hepsi Serbest Bırakıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! Hepsi Serbest Bırakıldı