Hadise’den Flaş Uyuşturucu Soruşturması Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlüler arasında yer alan Hadise, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ünlü şarkıcı, konuya ilişkin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Hadise'nin Instagram hesabındaki paylaşımı şöyle: "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara’da görüşürüz."

Kaynak: Haber Merkezi