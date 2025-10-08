Güllü'nün Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ünlü sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi incelemesi başlatıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2025’te meydana gelen olayda adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan heyetin, kazanın yaşandığı dairede teknik incelemelerine başladı.

RAPOR HAZIRLANACAK

Olay, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta meydana gelmişti. Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendikleri sırada pencereden düşerek yere çarpmış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de incelemeye bizzat eşlik etti. Heyet, dairedeki fiziksel koşullar, pencere yapısı ve düşüş dinamiklerini değerlendirerek rapor hazırlayacak. Soruşturma devam ediyor.

