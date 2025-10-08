Güllü'nün Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme

Yalova Çınarcık’ta 5. kattan düşerek ölen sanatçı Güllü’nün soruşturmasında bilirkişi heyeti dairede inceleme yaptı; adli tıp, fizik mühendisi ve olay yeri uzmanlarından oluşan ekip, Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün eşliğinde çalıştı.

Son Güncelleme:
Güllü'nün Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ünlü sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi incelemesi başlatıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2025’te meydana gelen olayda adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan heyetin, kazanın yaşandığı dairede teknik incelemelerine başladı.

Güllü'nün Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme - Resim : 1

RAPOR HAZIRLANACAK

Olay, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta meydana gelmişti. Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendikleri sırada pencereden düşerek yere çarpmış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de incelemeye bizzat eşlik etti. Heyet, dairedeki fiziksel koşullar, pencere yapısı ve düşüş dinamiklerini değerlendirerek rapor hazırlayacak. Soruşturma devam ediyor.

Güllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta YapılacakGüllü Düştü mü Yoksa İtildi mi? Savcılıktan Özel ‘3’ Kararı! Bu Hafta YapılacakGüncel

Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini AnlattıGüllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini AnlattıGüncel

Güllü Ölmeden Önce Kimin İçin Şarkı Yazdı? Meğer Tüm Projelerini ErtelemişGüllü Ölmeden Önce Kimin İçin Şarkı Yazdı? Meğer Tüm Projelerini ErtelemişMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Güllü Yalova
Son Güncelleme:
Ataşehir'de Korkutan Fabrika Yangını! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Ataşehir'de Korkutan Fabrika Yangını!
Fenerbahçe Taraftarına 42 Gün Sonra Müjdeli Haber! Yıldız Futbolcu Takımla Çalışmalara Başladı Fenerbahçe Taraftarına 42 Gün Sonra Müjdeli Haber
Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta Yok Stuttgart'a Kötü Haber! Yıldız İsim Yok
Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor: Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor
7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti 7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti