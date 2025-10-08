Muş'ta Tezek Yığınından Mühimmat Deposu Çıktı

Muş'ta jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda tezek yığınının altından çıkanlar şoke etti.

Muş'ta Tezek Yığınından Mühimmat Deposu Çıktı
Jandarma ekiplerinin Muş’ta bir adrese düzenlediği operasyonda tezek yığının altından silah ve mühimmat çıktı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, merkezde ikamet eden S.A. isimli şahsın evinin bahçesindeki tezek yığınının altına silah gömdüğü bilgisi alındı. Alınan arama kararının ardından şüphelinin evinde, eklentilerinde ve aracında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JÖH timleri ve köpek unsurlarının katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 310 adet 7.62x39 mm fişek, 42 adet 12 kalibre av fişeği ve 29 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

