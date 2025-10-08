Adana’da Bıçaklı Kavga: 4 Kişi Tutuklandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya karışan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Adana’da Bıçaklı Kavga: 4 Kişi Tutuklandı
Olay, 26 Eylül gecesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A. (20) ile R.B. (21), E.D. (21), Ö.S. (24) ve M.Ö. (22) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.Ö. bıçakla yaralandı. Yaralı genç, arkadaşlarıyla birlikte araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak isterken, saldırgan grup araca da zarar verdi. Kavga anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi kısa sürede saklandıkları evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., E.D., Ö.S. ve M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

