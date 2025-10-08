Pınar Bulunmaz'ın Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Tahliye Edilen Eş İçin Yeniden Tutuklama Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024 tarihinde yaşanan olayda, Pınar Bulunmaz, eşi Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde yaşadığı tartışma sonrasında ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti.

Rıdvan Bulunmaz, kollukta alınan ifadesinde özetle, ''cinayeti işlemediğini, Pınar Bulunmaz ile kavgalı olduklarını, evden çıkıp koşarak uzaklaşan Pınar Bulunmaz'ı yakalayarak araca bindirdiğini, bu sırada Pınar Bulunmaz'ın kendisini vurduğunu” iddia etmişti.

ÖNCE TUTUKLANDI, SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Cinayetin ardından tutuklanan Rıdvan Bulunmaz, yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Haziran 2024’te adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İlk olarak “konutu terk etmeme” kararı verilen sanık hakkında, daha sonra bu tedbir kaldırılarak “haftada belirli günlerde imza verme” yükümlülüğü getirildi.

SAVCILIKTAN ‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇLAMASI

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olayın bir cinayet olduğu belirlendi. İddianamede, Pınar Bulunmaz’ın evden kaçarak uzaklaştığı, eşi Rıdvan Bulunmaz’ın ise aracıyla peşinden giderek onu tekrar araca bindirdiği ve burada silahla göğsünden vurduğu ifade edildi.

Savcılık, sanığın Türk Ceza Kanunu kapsamında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Pınar Bulunmaz

KRİMİNAL RAPOR DOSYADA

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın hazırladığı raporda, Rıdvan Bulunmaz’ın sol elinde atış artığı tespit edildi.

'ÖLÜM İNTİHARLA AÇIKLANAMAZ'

Öte yandan dosyaya, geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan mütalaa raporu girdi. Raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği kaydedilerek, “Olayın seyri, mağdurun ruhsal durumu ve davranış örüntüsü değerlendirildiğinde; gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün, intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Pınar Bulunmaz

SANIK CİNAYET SUÇLAMASINI REDDETTİ

Rıdvan Bulunmaz, olayla ilgili ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Eşinin tartışma sırasında kendisini silahla vurduğunu öne süren sanık, olayın intihar olduğunu iddia etti.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamalarda, sanık hakkındaki tutuklama talepleri reddedildi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama talebinin reddedilmesine yaptığı itiraz da kabul edilmemişti.

Kaynak: ANKA