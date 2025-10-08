Tokat’ta Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu! 2 Tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Tokat’ta Jandarmadan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu! 2 Tutuklama
Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda yapılan aramalarda; 370 gram bonzai, 1 kilo 37 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 51 kök kenevir bitkisi, ayrıca 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 dedektör, 1 elektronik terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 100 mililitre aseton bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

