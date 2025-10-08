Serdar Öktem'e 'Yüksek Güvenlikli' Cenaze Töreni: Gönderilen Çelenkler ve Tabutunun Başındaki Detay Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şişli’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem bugün son yolculuğuna uğurlandı.

6 Ekim’de meydana gelen olayda, avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serdar Öktem'in silahlı saldırıya uğrayan aracı.

Öktem’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün ailesi tarafından teslim alındı. Öktem, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öktem'in tabutunun başındaki Galatasaray atkısı dikkat çekti.

Öktem'in tabutunun başına Galatasaray atkısı konuldu.

Öktem’in cenazesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, Öktem'in yakınları caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, MHP'den resmi katılımın olmadığı geniş güvenlikli cenaze törenine 'Çapkanlar' suç örgütü yöneticisi Rıdvan Çapkan çelenk gönderdi.

'Çapkanlar' suç örgütü de çelenk gönderdi.

Cenazeye katılan milli boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin değerli avukatımızdı, ağabeyimizdi. Uzun yıllardan beri tanıyorduk. Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Uzun yıllardır gönül bağımız vardı. En son iftar organizasyonunda görüşmüştük. Allah günahlarını affetsin. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Öktem kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan ikisinin 18 yaşın altında olduğu bildirildi.

Kaynak: AA