Elazığ’da Otomobil Takla Attı! Sürücü Kazayı Şans Eseri Atlattı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Karagedik rampasında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Edinilen bilgilere göre, 44 ADH 921 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı ve yol kenarında durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

