Sahte Alkol Testi Şebekesine Büyük Operasyon! 42 Şüpheli Gözaltında

Denizli’de, ehliyetlerini geri almak isteyen sürücülere sahte alkol testi sonucu temin ettikleri öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 42 kişiyi gözaltına aldı.

Son Güncelleme:
Sahte Alkol Testi Şebekesine Büyük Operasyon! 42 Şüpheli Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’de sahte alkol testi sonuçları düzenleyerek sürücülere yardımcı oldukları iddia edilen bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, trafik kontrollerinde yasal sınırın üzerinde promil tespit edilen bazı sürücülerin, ehliyetlerine el konulmasının ardından sahte test sonucu hazırlayan kişilerle bağlantı kurduğu belirlendi. Bu kişiler aracılığıyla sürücüler, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan örneği verip tahlil sonuçlarını manipüle ederek promil oranlarını düşük göstermekle suçlanıyor.

Polis ekipleri, uzun süredir takibi yapılan şebekeye yönelik olarak 7 Ekim Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, daha önce yapılan operasyonlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 42’ye ulaştı.

Şüpheliler hakkında “sahte belge düzenleme ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, sürücü güvenliğini tehlikeye atan bu tür faaliyetlerin tespit edilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Sarıkamış’ta Orman Yangını Korkuttu! 2 Hektarlık Alan Kül OlduSarıkamış’ta Orman Yangını Korkuttu! 2 Hektarlık Alan Kül OlduGüncel

Zorunlu Lise Eğitimi 2 Yıla mı Düşüyor? İki Farklı Model MasadaZorunlu Lise Eğitimi 2 Yıla mı Düşüyor? İki Farklı Model MasadaGüncel

Türkiye’nin Kira Haritası Ortaya Çıktı! En Ucuz Kiraya Sahip İller Belli Oldu! O Şehirde Evler 13 Bin TL’nin AltındaTürkiye’nin Kira Haritası Ortaya Çıktı! En Ucuz Kiraya Sahip İller Belli Oldu! O Şehirde Evler 13 Bin TL’nin AltındaEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli Alkol
Son Güncelleme:
CHP’nin Şişli Mitingine Saatler Kala Valilikten Flaş Karar! Saat 17.00 İtibarıyla Bu İstasyon Kapalı Olacak CHP’nin Şişli Mitingine Saatler Kala Valilikten Flaş Karar
Sarıkamış’ta Orman Yangını Korkuttu! 2 Hektarlık Alan Kül Oldu Sarıkamış’ta Orman Yangını Korkuttu! 2 Hektarlık Alan Kül Oldu
Sadettin Saran Aldığı Haberle Yıkıldı! Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu Krizi: UEFA Devreye Girdi, 12 Maçta Yok Fenerbahçe'de Deprem! 12 Maçta Yok
Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta Yok Stuttgart'a Kötü Haber! Yıldız İsim Yok
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor: Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor
7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti 7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti