Sahte Alkol Testi Şebekesine Büyük Operasyon! 42 Şüpheli Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’de sahte alkol testi sonuçları düzenleyerek sürücülere yardımcı oldukları iddia edilen bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, trafik kontrollerinde yasal sınırın üzerinde promil tespit edilen bazı sürücülerin, ehliyetlerine el konulmasının ardından sahte test sonucu hazırlayan kişilerle bağlantı kurduğu belirlendi. Bu kişiler aracılığıyla sürücüler, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan örneği verip tahlil sonuçlarını manipüle ederek promil oranlarını düşük göstermekle suçlanıyor.

Polis ekipleri, uzun süredir takibi yapılan şebekeye yönelik olarak 7 Ekim Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, daha önce yapılan operasyonlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 42’ye ulaştı.

Şüpheliler hakkında “sahte belge düzenleme ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, sürücü güvenliğini tehlikeye atan bu tür faaliyetlerin tespit edilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA