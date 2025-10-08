Zorunlu Lise Eğitimi 2 Yıla mı Düşüyor? İki Farklı Model Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe gidilmesi gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Yeni düzenlemenin, ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

İKİ FARKLI MODEL MASADA

Eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda iki temel model öne çıkıyor. Bunlardan ilki, “3+1 formülü” olarak adlandırılıyor. Bu modele göre, öğrenciler 11. sınıfın sonunda lise diploması alabilecek. 12. sınıf ise üniversiteye hazırlık yılı olarak planlanacak ve isteğe bağlı hale getirilecek.

Bir diğer seçenek ise “2+2 formülü.” Bu sistemde lise eğitimi iki yıl zorunlu, iki yıl isteğe bağlı olacak. İkinci yılın ardından eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin mesleki eğitim, açık lise veya istihdam programlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Bu düzenlemeler hayata geçerse, yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını hedefleyen öğrenciler dört yıl boyunca lise eğitimi almaya devam edecek.

YAŞA GÖRE DİPLOMA SEÇENEĞİ DE GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bir diğer alternatif ise yaşa bağlı sistem. Bu formüle göre, 16 yaşını dolduran öğrencilere diploma verilmesi ve okula başlama yaşının daraltılması üzerinde de duruluyor.

DÜNYADA EĞİTİM SÜRESİ NASIL?

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, zorunlu eğitim süresi 9 ila 13 yıl arasında değişiyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda bu süre 9-10 yıl seviyesinde.

SON KARAR KABİNE’DEN SONRA MECLİS’E GİDECEK

Bakan Yusuf Tekin, hazırlanan modelleri ilk kabine toplantısında sunacak. Eğer kabineden onay çıkarsa, zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacak.

Eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm anlamına gelecek bu değişikliğin, öğrenci ve veliler kadar eğitim camiası tarafından da yakından takip edilmesi bekleniyor.

