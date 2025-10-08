Ankara'da Kritik Temas: Bakan Fidan ile Şeybani Bir Araya Geldi
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşı ile görüştü, ikili ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da bir araya geldi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
İkili baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: AA
