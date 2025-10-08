Ankara'da Kritik Temas: Bakan Fidan ile Şeybani Bir Araya Geldi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşı ile görüştü, ikili ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ankara'da Kritik Temas: Bakan Fidan ile Şeybani Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yi Ankara'da bir araya geldi.

Ankara'da Kritik Temas: Bakan Fidan ile Şeybani Bir Araya Geldi
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara’da görüştü

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İkili baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

