MSB'den Gazze'ye Destek, SDG'ye Takip: 'Adil ve Kalıcı Barışın Tesisine Katkı Sağlayacağız'
Gündeme ilişkin kritik açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gazze’deki İsrail saldırılarına ilişkin “Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” mesajı verirken, Suriye'deki son duruma ilişkin ise “Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.
Mili Savunma Bakanlığı (MSB) gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamalarda Suriye’deki son durum, Küresel Sumud Filosu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çalışmaları, Gazze konuları da yer aldı.
KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ?
MSB, Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail ablukasına alınan Küresel Sumud Filosu’ndaki son durumu açıkladı. Açıklamada “Şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir” denildi.
GAZZE’DE KALICI BARIŞA DESTEK
MSB’den yapılan açıklamada Gazze’de süren İsrail saldırılarına da değinildi. İsrail kuşatması altındaki Gazze’ye verilen destek tekrarlanarak "Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz" ifadeleriyle desteğin süreceği vurgulandı.
SDG YAKIN TAKİPTE
MSB, Suriye'deki son duruma ilişkin ise “Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir” mesajını verdi.
TRABZON'DA BOMBA OLAYI
Trabzon açıklarında bir balıkçı tarafından tespit edilen ve bomba taşıdığı değerlendirilen insansız deniz aracı (İDA) ile ilgili de açıklama yapan Bakanlık, Karadeniz’de deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestliğinin sağlanması amacıyla hem havadan hem denizden 24 saat keşif-gözetleme faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.
MAYINLAR SÜRÜKLENİYOR
Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve insansız hava aracı tespit edilip imha edildiği, 29 Eylül’de Sahil Güvenlik’e bildirilen şüpheli cismin SAS timleri tarafından bertaraf edildiği belirtildi. Vatandaşlara şüpheli cisim görüldüğünde müdahale etmeden güvenlik birimlerine haber verme çağrısı yapıldı.
GÜNEY KIBRIS HAKKINDA
Norveç bayraklı araştırma/sondaj gemisi Ramform Hyperion’un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NAVTEX bağlamında adanın güneyindeki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Bakanlık, ada deniz yetki alanlarındaki hakların iki halk açısından eşit olduğunu vurguladı.
MSB kaynakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sözleşmeli ruhsat sahaları ile ada genelindeki hakları göz ardı edilerek sahada yürütülmek istenen faaliyetlere karşı gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.
İRAN GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?
MSB yetkilileri, Bakan Yaşar Güler’in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi. İki ülkenin tarihî ve coğrafî bağlarına atıf yapan kaynaklar, görüşmede terörle mücadele, düzensiz göç ve ortak sınır güvenliğine ilişkin iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.
Kaynak: AA-DHA