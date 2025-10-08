Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgiye göre, Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı da bildirildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA