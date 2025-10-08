Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Hastaneye Kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Zatürre başlangıcı teşhisi konulan Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hikmet Çetin, dün akciğer enfeksiyonu sebebiyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı tedbir amaçlı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgiye göre, Çetin'e zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

Çetin'in durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan çıkarılarak bir süre daha gözlem altında tutulacağı da bildirildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çetin'in durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme DahaEski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme DahaSiyaset
CHP Kurultayında Bilmece Çözüldü! Kemal Kılıçdaroğlu KatılmadıCHP Kurultayında Bilmece Çözüldü! Kemal Kılıçdaroğlu KatılmadıGüncel
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ TelefonuCHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ TelefonuGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Hikmet Çetin
Son Güncelleme:
İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber: Beklenen An Geldi, Sonunda Yurda Giriş Yapıyor İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber
Fenerbahçe’nin Rakibi Stuttgart’ı Kara Bulutlar Sardı! 10 Maçta 6 Gole Katkıda Bulunan Yıldız İsim Kritik Maçta Yok Stuttgart'a Kötü Haber! Yıldız İsim Yok
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’ Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü
Bolu’da Korkunç Kaza! 4’ü Çocuk 5 Yaralı Bolu’da Korkunç Kaza! 4’ü Çocuk 5 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor: Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor
7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti 7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti