CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği “Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum” sözleri sonrasında Kılıçdaroğlu’nu arayarak özür dilediğini açıkladı.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, daha önce bir röportajında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

'MUTLAK BUTLAN İÇİN TEMASTA'

Kılıçdaroğlu’nun ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydeki isimlerle temas içinde olduğunu düşündüğünü belirten Çetin “Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride” ifadelerini kullanmıştı.

SÜRPRİZ 'ÖZÜR' TELEFONU

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’nın haberine göre, Hikmet Çetin, bu açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak ‘özür’ dilediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SICAK YANIT

CHP’nin dün görülen ve daha sonra 24 Ekim’e ertelenen ‘Kurultay’ davası Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayan Hikmet Çetin özrüne karşı Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini belirtti.

Çetin, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi.

Kaynak: T24

