Bayrampaşa Belediyesi’ne Yönelik Soruşturmada Yeni Gelişme

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 48 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve bazı başkan yardımcılarının da bulunduğu şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Son Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesi’ne Yönelik Soruşturmada Yeni Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

48 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

CHP'den Bir İstifa Daha... Bayrampaşa'da Dengeler DeğiştiCHP'den Bir İstifa Daha... Bayrampaşa'da Dengeler DeğiştiSiyaset
CHP Bayrampaşa'da Bir İstifa DahaCHP Bayrampaşa'da Bir İstifa DahaSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Bayrampaşa Gözaltı
Son Güncelleme:
Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar... Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde
Türkiye’ye Perşembe Müjdesi! Birden Başlayacak Rahat Bir Nefes Aldıracak: Hazırlıklı Olun Türkiye’ye Perşembe Müjdesi
Bayrampaşa'da Korku Dolu Anlar! Metrobüs Alev Aldı Metrobüs Alev Aldı
Abdülkerim ve Yunus’un Ardından Harekete Geçti: Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu Hamlesi! O Sözlerin Ardından… Barış Alper'den Flaş Kerem Hamlesi!
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı: Tanklar Şehre Girdi, Peş Peşe Patlamalar İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı
Doğum Günü Balonu Kâbusa Dönüştü! Küçük Çocuğun Feci Ölümü Doğum Günü Balonu Can Aldı! Küçük Çocuğun Feci Ölümü
Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti
Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu
Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar... Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde