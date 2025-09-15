CHP Bayrampaşa'da Bir İstifa Daha

CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partiden istifa ettiğini açıkladı. Salman, bundan sonraki süreçte meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi. Geçen hafta CHP'li iki isim daha istifa etmişti. Son istifaların ardından CHP'nin üye sayısı 19'a düştü.

CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salman, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim.

Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim bundan sonrada kimseden bir destek talebim yoktur. Bayrampaşalı komşularıma hemşerilerime her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim. Meclis Üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesinde Muhtar Adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşerilerimin meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza destek veren tüm dostlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Bayrampaşa Meclis'inin CHP'li ik üyesi partisinden istifa etmiş, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı da konuya ilişkin 7 Eylül'de açıklama yapmıştı. Açıklamada istifa eden iki meclis üyesinin uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandığını ve haklarında disiplin süreci başlatıldığı belirtilmişti.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE ÜYE DAĞILIMI NE DURUMDA?

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplam 37 meclis üyesi bulunuyor. Son istifaların ardından CHP'nin üye sayısı 19'a düştü. Bağımsız meclis üyesi sayısı ise 3'e yükseldi. Belediye meclisinde 12 AKP, 3 de MHP üyesi bulunuyor.

