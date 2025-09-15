CHP'den Bir İstifa Daha... Bayrampaşa'da Dengeler Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından CHP’li Meclis üyeleri bir bir istifa etmeye devam ediyor.

Murat Salman’ın ardından İbrahim Soytürk’ün de CHP’den istifa ettiği öğrenildi.

Böylelikle istifa eden meclis üyesi sayısı 4’e çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından, istifa eden Meclis üyelerinin AKP’ye katılması durumunda belediyenin AKP’ye geçebileceği belirtiliyor.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte toplam 48 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi