CHP'den Bir İstifa Daha... Bayrampaşa'da Dengeler Değişti

Bayrampaşa Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Soytürk de CHP'den istifa etti. CHP'den istifa eden üye sayısı böylelikle 4'e çıktı.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından CHP’li Meclis üyeleri bir bir istifa etmeye devam ediyor.

Murat Salman’ın ardından İbrahim Soytürk’ün de CHP’den istifa ettiği öğrenildi.

Bayrampaşa’da Meclis üyesi Murat Salman’ın ardından İbrahim Soytürk de CHP’den istifa etti.

Böylelikle istifa eden meclis üyesi sayısı 4’e çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından, istifa eden Meclis üyelerinin AKP’ye katılması durumunda belediyenin AKP’ye geçebileceği belirtiliyor.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte toplam 48 kişi gözaltına alınmıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Bayrampaşa CHP
