CHP’li Başarır'dan Kılıçdaroğlu’na Sitem Dolu Sözler! İki Şeye Kahroldum!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul il binaları önündeki polis müdahalesine sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Başarır, “Onun için oy toplayanlar gaz yerken çıkıp konuşmadı, bu beni kahretti” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem etti. Halk TV'de yayınlanan Rota programında Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Başarır, Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben iki şeye çok kırıldığımı söyledim. Bir, biz yaklaşık böyle de bir alandı İstanbul il binamızın alanı. 1500 kişiydik. 700 tane kadın kollarından üyemiz vardı. 13 yıl boyunca onlar bizle sokakta, çarşıda broşür dağıttı, Kemal Bey'e bizlere oy istedi, emek verdi, aç kaldı, akşam çocuklarına yemek yapmadı seçim dönemlerinde. Ben onların çığlıklarını duyduğumda, onlar darp edildiğinde, onlar gaz yediğinde ben kahroldum. Ben Genel Başkanımdan bir açıklama beklerdim: "Polis, orayı terk et!" demedi. Bu beni çok üzdü."

'PARTİME KAYYUM ATANAMAZ' DEMESİNİ BEKLERDİM

Kılıçdaroğlu'nun CHP 38. Olağan Kurultayı hakkındaki dava sürecinde de sessiz kaldığını belirten Başarır, eski genel başkandan şunları beklediğini ifade etti: "Türkiye'yi yerle bir eden bu kararların karşısındayım. Adalet yürüyüşünü ben bu yüzden yaptım. AK Parti'nin yarattığı bu yargının kararıyla benim partime ne ben, ne bir başkası kayyum atanamaz. Bunu kabul edecek kim olursa olsun bu partinin alnını karıştırırım. Ben bunu bekledim. Ben bunu bekledim. Beklemek de benim en doğal hakkım. Biz bir suç işlemedik. Ama olmadı, Kemal Bey bu açıklamaları yapmadı."

