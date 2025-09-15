Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan Ayrıldı
Katar’ın başkenti Doha’daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve elçilik personeli uğurladı.

Erdoğan'a Katar ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etmişti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Katar
