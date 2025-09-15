Gürsel Tekin, O Sözünü Geri Aldı! 'Dün Dünde Kaldı'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, "Hakkımı haram ediyorum" şeklindeki sözünden geri adım attı. Tekin, "Abi-kardeş ilişkisinde biraz sitem olur, bitti gitti” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partinin Sarıyer’deki eski il binasına gelerek görüşmeler yaptı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, CHP yönetimine yönelik "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözlerini geri çekti. Tekin, bu sözünün hatırlatılması üzerine, "Onu dün söyledim, bitti. Rahmetli Demirel’in dediği gibi, dün dünde kaldı. Abi-kardeş ilişkisinde biraz sitem olur, bitti gitti" ifadelerini kullandı.

KURULTAY DAVASI YORUMU

CHP'nin Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin davanın ertelenmesine dair soruya da yanıt veren Tekin, "Partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Yoğun mesai yaptıklarını vurgulayan Tekin, "3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Sorunları çözmek için uğraşıyoruz, arkadaşlarımız da devam ediyor" diye konuştu. İl kongresine giden süreçte yol haritasının henüz netleşmediğini belirterek, “Bu işleyişler bizim dışımızda. Ama meseleleri inşallah sorunsuz bitireceğiz” dedi.

'SİZİN MAHALLENİN ÇOCUĞUYUM'

Tekin, devamında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar ne olursunuz ben sizin mahallenin çocuğuyum. Beş dakika beni çıkarın. Beş dakika fazla istemiyorum. Ben meramımı anlatayım. Ağlattığınız ablamla ilgili benim içimde dert oldu. Onun için rica ediyorum. Burası şu anda hukuken İstanbul İl Binası; ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen de bizim merkezimiz burası."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'e "Binaya polisle geliyorlar, biz gelince kaçıyorlar" ifadeleriyle yüklenmişti. Tekin de bunun üzerine "Beni kürsüde yuhalattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır kardeşim.15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Hakkımı hepsine haram ediyorum" demişti.

Kaynak: DHA

