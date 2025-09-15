Kayyım Gürsel Tekin, Eski İl Başkanlığı Binasında! Bazı Görüşmeler Yapması Bekleniyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin kurultay iptali davası sürerken eski il başkanlığı binasına gitti. Tekin'in bugün birtakım görüşmeler yapması bekleniyor.

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması ve Özgür Çelik ile mevcut yönetimin görevden alınması, 2 Eylül 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla gerçekleşti.

GÜRSEL TEKİN ESKİ İL BİNASINDA

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik verilen bu karar sonrası gözler CHP'nin kurultay iptali davasına çevrilmişti. Bugün görülen davada karar çıkmadı. Dava 24 Ekim'e ertelendi. Bu sırada gözler Gürsel Tekin'e çevrildi.

Kayyım Gürsel Tekin, Eski İl Başkanlığı Binasında! Bazı Görüşmeler Yapması Bekleniyor - Resim : 1
Kayyım kararı sonrası CHP tarafından kapatıldığı duyurulan eski il başkanlığı binası...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çalışma Ofisine dönüştürülen Sarıyer’deki eski İl Başkanlığı binasında polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri devam ederken Tekin de eski il başkanlığı binasına gitti. Tekin'in bugün eski il başkanlığı binasında görüşmeler yapması bekleniyor.

Kayyım Gürsel Tekin, Eski İl Başkanlığı Binasında! Bazı Görüşmeler Yapması Bekleniyor - Resim : 2
Kayyım Gürsel Tekin eski il başkanlığı binasında...

NE OLMUŞTU?

Gürsel Tekin, 2 Eylül'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyım olarak atandı. Bu karar, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve mevcut il başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin görevden alınmasıyla alındı. Tekin, bu görevlendirmeyi kabul edeceğini açıklarken, “CHP’yi birlik ve beraberlik içinde kongreye götüreceğiz” dedi ve partinin adliye koridorlarından kurtulması için çalışacağını belirtti. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı gün Tekin’in kayyım görevini kabul etmesi nedeniyle partiden ihraç edildiğini duyurdu. Özel, “Kayyumu kabul eden herkes partiden atılacak” ifadesini kullandı. Tekin, bu karar sonrası il binasına gitti. CHP, buna karşı hamle olarak il binasını kapatma kararı aldı.

Kaynak: DHA

