CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın Davası Ertelendi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada üçüncü duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin duruşma salonunda görüldü. Cem Aydın'ın katılmadığı duruşmada kararını açıklayan mahkeme, davayı 28 Kasım saat 10.00'a erteledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin hazırlanan bir videoyu paylaşması nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi’ndeki duruşma salonunda gerçekleşti.
Cem Aydın’ın katılmadığı duruşmada mahkeme, dosyaya ilişkin kararını açıklamayarak duruşmayı 28 Kasım saat 10.00’a erteledi.
Kaynak: ANKA
