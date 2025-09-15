CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç Gözaltına Alındı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel’e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı.

Kaynak: AA

