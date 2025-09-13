CHP’den AKP’ye Geçmişti! İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti

Kısa süre önce tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını açıklayarak CHP’den istifa ettiğini duyuran Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, bugün AKP’ye katıldı. Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Gürzel “Sevgili Adalet Kalkınma Partili üyeler, artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim” dedi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki konserlere ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlattığı soruşturma sürerken CHP’li isimler peş peşe istifalarını duyurmuştu.

CHP’den AKP’ye Geçmişti! İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti - Resim : 1
Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel

Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, CHP'li üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun partisinden istifa etmişti.

CHP’den AKP’ye Geçmişti! İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti - Resim : 2

AKP'YE KATILDI

İstifa sonrasında AKP’ye geçeceği iddia edilen Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, bugün resmen AKP’ye katıldı.

CHP’den AKP’ye Geçmişti! İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti - Resim : 3

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI TAKTI

Gürzel’e rozetini Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

CHP’den AKP’ye Geçmişti! İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti - Resim : 4

Gürzel ile birlikte 9 yeni ismin AKP'ye katıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.

CHP’den AKP’ye Geçmişti! İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti - Resim : 5

'YENİ AİLEM'

AKP’ye katıldığı için mutlu olduğunu belirten Özlem Vural Gürzel ise “Sevgili Adalet Kalkınma Partili üyeler, artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürzel, tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını, parti içinde bir çözüm sunulmadığını öne sürerek istifasını duyurmuştu.

AKP’li, MHP’li meclis üyelerinden destek gördüğünü söyleyen Gürzel “Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” demişti.

