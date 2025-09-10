CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Beykoz Belediyesi’ne yönelik başlatılan ‘usulsüzlük’ soruşturması sürerken peş peşe istifalar yaşandı. Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel'in ardından CHP'li üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partisinden istifa etti. Gürzel'in AKP ve MHP'li isimlerden destek gördüğünü belirtmesi 'AKP mi geçecek' iddiasını gündeme taşıdı.

Son Güncelleme:
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki konserlere ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Beykoz Belediyesi’ne soruşturma başlatmıştı.

CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti - Resim : 1

Soruşturmada Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 20 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ iddiasıyla 27 Şubat’ta gözaltına alınmış ardından Köseler tutuklanmıştı.

CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti - Resim : 2
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Görevden alınan Alaattin Köseler’in yerine belediye meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçilmişti. Köseler’in kısa süre önce tahliye edilip yeniden tutuklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti - Resim : 3
Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel

Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gürzel, tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını, parti içinde bir çözüm sunulmadığını öne sürdü.

AKP’li, MHP’li meclis üyelerinden destek gördüğünü söyleyen Gürzel “Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” dedi.

Gürzel’in ardından CHP'li üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partisinden istifa etti.

CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti - Resim : 4
CHP'li üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun

'SAHİPSİZ HİSSETTİM'

CHP'li Uğur Gökdemir yaşanan sürecin kendisini çok yıprattığını söyleyerek hakkında açılan davalarda yalnız bırakıldığını belirtti.

Bağımsız meclis üyesi olarak yola devam edeceğini söyleyen Gökdemir “Her akşam haberlerde yer alırken omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim" diyerek istifasını duyurdu.

CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti - Resim : 5

AKP'YE Mİ GEÇECEKLER?

CHP'li üye Murat Uzun ise “Yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum” diyerek partisinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

İstifa eden isimlerin AKP'ye geçeceği iddiası kulislerle konuşulmaya başlandı.

CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti - Resim : 6

CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili İstifa Etti!CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili İstifa Etti!Siyaset

Savcılık Tahliyesine İtiraz Etmişti: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Yeniden TutuklandıSavcılık Tahliyesine İtiraz Etmişti: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Yeniden TutuklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beykoz Belediyesi Alaattin Köseler istifa CHP
Son Güncelleme:
Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı Defne Yaprağı Parayı Mıknatıs Gibi Çekiyor! Kadim İnançların Etkileri Ortaya Çıktı
Besicilerin Kabusu Dirildi! 69 Köyde Acil Karantina Başladı, Hayvan Giriş-Çıkışı Artık Yasak 69 Köyde Acil Karantina! Hayvan Giriş-Çıkışı Artık Yasak
19 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Tutuklama 19 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Tutuklama
NASA Onayladı: Evdeki Nemi Küfü Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor! 1 Saksı Yetiyor NASA Onayladı: Evdeki Nemi Küfü Rutubeti Sünger Gibi Çekiyor! 1 Saksı Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'