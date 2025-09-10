Besicilerin Kabusu Dirildi! 69 Köyde Acil Karantina Başladı, Hayvan Giriş-Çıkışı Artık Yasak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde 'şap' alarmı verilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı çalışmalar sürüyor.

Daha önce Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından da Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta hayvan pazarları kapatılmıştı.

Kastamonu’da şap hastalığının yeniden tespit edilmesi yerel yetkilileri harekete geçirdi. Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde görülen vakaların ardından bölgede sıkı önlemler uygulanmaya başlandı.

69 KÖYDE HAYVAN HAREKETİ DURDURULDU

Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla başlatılan karantina uygulaması kapsamında, Merkez ilçeye bağlı 52, Taşköprü’de 9 ve Devrekani’de 4 köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hareketi durduruldu. Yasak, yeni bir açıklamaya kadar geçerli olacak.

Karantina kapsamına alınan köyler arasında Merkez ilçeye bağlı Dereköy, Kurt, Ömerli, Emirli, Kayalı, Hacıköy, Hacıbey, Elyakut, Etyemez, Alpagut gibi çok sayıda yerleşim bulunuyor. Uygulamadan etkilenen yerler arasında Taşköprü’de Alibeşe, Abay, Çaycevher ve Ayvalı köyleri; Devrekani’de ise Balabanlar, Habeşli, Sarıyonca ve Kanlıabat köyleri de yer aldı.

AŞILAMA SÜRÜYOR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yoğun aşılama ve kontrol çalışmaları yürütüyor. Hayvan sahiplerinin, yetkililer tarafından yapılacak yönlendirmelere uyması ve hayvan hareketliliğini tamamen durdurması isteniyor.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı (Foot and Mouth Disease – FMD), başta sığır, koyun, keçi ve domuz olmak üzere çift tırnaklı hayvanlarda görülen son derece bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalığın etkeni, Picornaviridae ailesine ait bir RNA virüsüdür.

Enfekte hayvanların salyası, idrarı, dışkısı ve yaralarından çevreye bulaşan virüs; doğrudan temas, solunum yoluyla havadaki damlacıklar, enfekte ekipmanlar ya da giysiler aracılığıyla hızla yayılabilir.

ŞAP HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Şap hastalığına yakalanan hayvanlarda en belirgin bulgu, ağız ve ayaklarda oluşan sıvı dolu kabarcıklardır. Bu yaralar, hayvanlarda salya artışı, iştahsızlık, su içmekte zorluk ve topallık gibi belirtilerle birlikte görülür. Ayrıca yüksek ateş ve halsizlik de hastalığın ilk evrelerinde yaygındır. İneklerde süt verimi ciddi şekilde düşerken, genç kuzularda kalp kası tutulumu nedeniyle ani ölümler yaşanabilir. Koyun ve keçilerde belirtiler hafif seyretse de virüs taşıyıcısı olarak salgının yayılmasına katkı sağlayabilirler.

Kaynak: İHA