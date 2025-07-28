Şap Hastalığı İçin Alarma Geçilmişti: 'Üretici Cezalandırılıyor'

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Şap hastalığı nedeniyle Türkiye’de alarm durumuna geçilirken, tüm ülkede hayvan pazarları önlem amaçlı kapatıldı. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulanan hayvan hareketi yasağı nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri yerinde tespit etti.

Borçlarını ödeyemediklerini dile getiren üreticiler, Ömer Fethi Gürer’e dert yandı. Gürer, iller arası hayvan sevkinin yasaklandığını hatırlatarak, “Şap hastalığı zoonotik bir hastalıktır, et ve süt veriminde kayba neden olur. Aşıyla önlenebilecek bir hastalık olmasına rağmen, Irak’tan sınır yoluyla ülkemize giren şap hastalığı yayılmış ve hayvan satışlarını büyük ölçüde etkilemiştir” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılında büyükbaşta 146 milyon doz, küçükbaşta 77 milyon doz aşı uygulandığını hatırlatan Gürer, “2024’te 146 baş hayvan şap hastalığından, 2.795 hayvan şarbondan, 71 hayvan bruselladan, 1.050 hayvan koyun-keçi çiçeğinden, 96 hayvan vebadan ve 326 hayvan mavi dil hastalığından dolayı öldü. Ayrıca 1.501 büyükbaş ve 347 küçükbaş hayvan şartlı kesime gönderildi” dedi.

Aşılamalara rağmen hastalıkların yayıldığını kaydeden Gürer, “Bu durum aşının koruyuculuğu, uygulama yöntemi ve muhafazası konusunda sorunlar olduğuna işaret ediyor” diye konuştu.

Gürer’e dert yanan besici İsmail Yaşar ise, “Vekilim, mağdur olduk. Giriş çıkış yok. Ödemelerimiz var, alacağımız var, alamıyoruz. Şu anda sıkıntıdayız. İl dışına kesime hayvan gönderemiyoruz, bankaya borç faizleniyor. Hayvan satamazsak sıkıntılar daha artacak. Hayvan hareketi olmayınca, hayvanı da satamıyoruz. Ceza korkusuyla bir yere gidemiyoruz. İl dışına götürsek ceza yiyoruz. Şu anda yasak. Ticaret yapamıyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Pazar açılana kadar banka kredilerinin ertelenmesi lazım. Yem torbası olmuş 800-1000 TL. Meraya çıkaracak alan kalmadı. Çobanın maaşı var, yem borcu var, ödeyemiyoruz. Niğde’den Yozgat’a gönderemiyoruz ama Brezilya’dan, Uruguay’dan hayvan geliyor. Bizim sağlıklı hayvanımız dururken, ithal hayvana yol veriliyor. Bu adil değil” ifadelerini kullandı.

Besiciler, kesimlik hayvanların kontrollü sevkle il dışına gönderilmesine izin verilmesini talep etti.

Gürer, üreticiye destek olunmaması durumunda yaşanacaklara dikkat çekerken, “Şap hastalığı Irak’ta çıktığında erken önlem alınsaydı bugün bunlar yaşanmazdı. Ama geç kalındı. Şimdi üretici cezalandırılıyor. İktidar üreticinin yanında olmalı,” hayvan Pazarları seyri ne olacak? Ne zaman açılacak? Şap ile kaç hayvan hastalandı? Kaç şartlı kesime kaç ölüme giden hayvan var? Kolay bulaşan bu hastalıkla mücadelede hangi noktadayız? Kamuoyuna şeffaf bilgi verilmelidir” dedi.