Muş’ta Besicilerden İlginç Şap Çözümü

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta yaz aylarının kavurucu sıcaklarından etkilenen mandalar, hem serinlemeleri hem de şap hastalığına karşı korunmaları amacıyla dere ve göletlerde yüzdürülüyor. Günde birkaç saat suda kalan mandalar, stres atarken hastalıklara karşı da daha dirençli hale geliyor.

Hayvancılıkla uğraşan besicilerden Celal Karadeniz, yaz aylarında mandaları suya sokmanın hem verimliliği artırdığını hem de hastalık riskini azalttığını belirtti. Karadeniz, "Öğle vakti hayvanlarımıza Karasu'yu getiriyoruz.

'GÖLGELİK ALANLARDA BEKLETİYORUZ'

Mandaları 1-2 saat Karasu'da bırakıyoruz. Sıcak havadan dolayı mandalar suya giriyor, diğer hayvanlarımızı ise gölgelik alanlarda bekletiyoruz. Bu yıl havalar çok sıcak geçtiği için hayvanlarımız şap hastalığına yakalandı. Mandaların şap hastalığına yakalanmaması için Karasu'ya sokuyoruz. Şap, ateşli bir hastalıktır. Mandalar suya girdiğinde vücut ısıları düştüğü için hastalığa yakalanmıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA