19 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 40’ının tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonlarla haberleşmeye devam ettikleri belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik son operasyonlarda 40 kişinin tutuklandığını duyurdu. Toplam 53 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, geri kalan 13 kişi hakkında işlemlerin sürdüğünü aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğini bildirdi. Zanlıların ankesörlü telefonlarla örgüt içi iletişim kurdukları, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada FETÖ propagandası yaptıkları ifade edildi.

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Operasyonların son iki haftadır jandarma ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan valilere, Cumhuriyet başsavcılıklarına, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, il jandarma komutanlıklarına ve jandarma personeline teşekkür etti.

“Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadesini kullanan Yerlikaya, FETÖ’ye karşı yürütülen operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.

Kırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Beş Ülkede Operasyon! Türkiye'ye GetirildilerKırmızı Bültenle Aranan Suçlulara Beş Ülkede Operasyon! Türkiye'ye GetirildilerGüncel
FETÖ Nedeniyle Kayyım Atanmıştı! 390 Şubeli Maydonoz Döner Rekor Ücrete SatılıyorFETÖ Nedeniyle Kayyım Atanmıştı! 390 Şubeli Maydonoz Döner Rekor Ücrete SatılıyorEkonomi

Kaynak: İHA

FETÖ Operasyonları Ali Yerlikaya
