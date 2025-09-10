19 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik son operasyonlarda 40 kişinin tutuklandığını duyurdu. Toplam 53 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, geri kalan 13 kişi hakkında işlemlerin sürdüğünü aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğini bildirdi. Zanlıların ankesörlü telefonlarla örgüt içi iletişim kurdukları, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medyada FETÖ propagandası yaptıkları ifade edildi.

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Operasyonların son iki haftadır jandarma ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan valilere, Cumhuriyet başsavcılıklarına, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, il jandarma komutanlıklarına ve jandarma personeline teşekkür etti.

“Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadesini kullanan Yerlikaya, FETÖ’ye karşı yürütülen operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.

“53 FETÖ Şüphelisi Yakalandı”



🔻FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren,

🔻Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren,

🔻Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve

🔻Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 53 şüpheli… pic.twitter.com/02NyHOpLZT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2025

Kaynak: İHA