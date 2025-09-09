CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili İstifa Etti!

CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yalnız bırakıldığını belirterek partisinden ayrıldığını duyurdu. Gürsel, partisi tarafından yalnız bırakılmasına

CHP’li Beykoz Belediye Başkan Vekili İstifa Etti!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Görevini yürüttüğü süre boyunca hakaret ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını belirten Gürzel, kendisine yöneltilen iftira ve baskıların tahammül sınırını aştığını söyledi. Gürzel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemde içinde bulunduğum durumu parti yöneticilerime anlattığımda muhataplarımın beni savunmadıklarını, hak vermediklerini, anlamadıklarını hatta yapayalnız bıraktıklarını ise asla unutmayacağım. Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği yönünde telkinleri dışında parti içinde herhangi bir çözüm girişiminde bulunulduğuna da maalesef şahit olmadım. Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim."

'AĞIR SUÇLAMALAR GÖREVİMİZ SÜRDÜREMEZ HALE GETİRDİ'

Gürzel, Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, belediye başkanı ve özel kalem tarafından kendisine yöneltilen 'ağır ve gerçek dışı suçlamaların' görevini sürdürmesini imkânsız hâle getirdiğini belirtti. Bu nedenle, CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmet sunamayacağını vurgulayarak partisinden istifa ettiğini belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

