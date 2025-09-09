CHP İl Başkanlığı Yeni Adresine Taşındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Merkezi tarafından dün yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu.

Alınan karar üzerine bugün, Bahçelievler'deki binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart asıldı. Taşınma kararı, kayyım atanan Gürsel Tekin'in binaya polisle girmesi üzerine alındı.

Kaynak: DHA