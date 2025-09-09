CHP İl Başkanlığı Yeni Adresine Taşındı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, kayyım atanan Gürsel Tekin’in polisle girdiği binadan Bahçelievler’e taşındı. Eski bina Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacak.

CHP Genel Merkezi tarafından dün yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu.

CHP İl Başkanlığı Yeni Adresine Taşındı - Resim : 1

Alınan karar üzerine bugün, Bahçelievler'deki binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart asıldı. Taşınma kararı, kayyım atanan Gürsel Tekin'in binaya polisle girmesi üzerine alındı.

Kaynak: DHA

