Avusturya’da Katolik Kilisesi’ni Karıştıran ‘Rahibe’ Krizi! Huzurevinden Kaçış Yöntemleri Gündem Oldu

Avusturya’da 80’li yaşlardaki üç Katolik rahibe, yerleştirildikleri huzurevinden kaçtı. Rahibelerin kaçıp yıllarını geçirdikleri eski manastıra geri dönmeleri Katolik Kilisesi’nde tartışma yarattı.

88 yaşındaki Rahibe Bernadette, 86 yaşındaki Rahibe Regina ve 82 yaşındaki Rahibe Rita’nın son yaşayan üyeleri olduğu Salzburg kenti yakınlarındaki Elsbethen kasabasında yer alan Kloster Goldenstein Manastırı, 2022’de Salzburg Başpiskoposluğu ile Reichersberg Manastırı'nın idaresine geçti.

HUZUREVİNE GÖNDERİLDİLER

Bu değişimden sonra rahibelerin yaşadığı dini topluluk 2024’te resmen dağıtıldı. Karara göre, rahibelere sağlıkları elverdiği sürece manastırda kalma hakkı tanınmıştı. Buna rağmen, 2023 Aralık ayında rahibeler manastırdan alınıp bir Katolik huzurevine gönderildi.

ÇİLİNGİRDEN YARDIM ALDILAR

BBC’nin aktardığına göre; rahibeler bu kararın kendi istekleri dışında alındığını ve haklarının ihlal edildiğini savundu. Bu nedenle geçen hafta, eski öğrencileri ve bir çilingirin yardımıyla Kloster Goldenstein Manastırı’na geri döndüler. Elektrik ve su bağlantılarının kesik olmasına rağmen geri dönmekte kararlı olduklarını dile getirdiler.

“Ev hasretine dayanamadım” diyen Rahibe Rita, huzurevindeki hayatın kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti. Rahibe Bernadette ise, “Hayatım boyunca kurallara bağlı kaldım ama bu seferki karar dayanılmazdı” sözleriyle tepki gösterdi.

Reichersberg Manastırı'ndan Provost Markus Grasl, rahibelerin huzurevinde profesyonel ve tıbbi bakım gördüğünü savunarak, “Bu geri dönüş, tamamen anlaşılmaz” açıklamasında bulundu.

