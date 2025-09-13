Hakkari'de İş Cinayeti: 25 Yaşındaki Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir kum şantiyesinde yaşanan iş cinayetinde 25 yaşındaki kepçe operatörü Servet Arslan, kepçe ile kamyon arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de İş Cinayeti: 25 Yaşındaki Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iş cinayeti meydana geldi. Olay, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum şantiyesinde yaşandı. İddialara göre, 25 yaşındaki kepçe operatörü Servet Arslan, kepçesinin rutin bakımını yaparken şantiyede bulunan bir kamyonun geri geri hareket etmesi sonucu kepçe ile kamyon arasında sıkıştı. Bu kaza, genç operatörün ağır yaralanmasına neden oldu.

Olayı gören çalışma arkadaşlarının acil ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Servet Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç operatörün cenazesi, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, Türkiye’de iş güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın detaylarını araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

