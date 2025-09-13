Blok3 Konserinde Kan Donduran Olay! Bir Genci Çatıdan Aşağı Atıp Diğerini Darp Ettiler
Mersin'de dün akşamki Blok3 konserinde "güvenlik" görevlileri, binanın damına çıkarak konseri izlemeye çalışan gençlerden birini aşağı atıp bir başkasını da darp etti. Bu şahıslarla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Mersin’in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da dün akşam özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Blok3 konserinde bazı gençler, konseri binanın damından izlemeye çalıştı. Dama çıkan gençlere özel güvenlik görevlileri saldırdı.
Gençlerden biri çatıdan aşağı atan "güvenlik" görevlileri, bazı gençleri ise darp etti. Çatıdan atılan genç kısa süre yerden kalktıktan sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Darp edilen bir genç ise fenalaşarak yere yığıldı. Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik görevlilerinin tavrına vatandaşlar sert tepki gösterdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'da görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Başsavcılık, "Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır, ilerleyen süreçte gelişmeler paylaşılacaktır" denildi.
Güvenlik görevlilerinin tespit edilerek haklarında gerekli işlemlerin yapılacağı da kaydedildi.
Kaynak: İHA