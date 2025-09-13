Denizli'de Madendeki Göçükte Mahsur Kalan 2 İşçiden Biri 25 Saat Sonra Kurtarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de son yıllarda daha da artan maden faciaları onlarca işçinin kaybına neden olurken, dün Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında da göçük meydana gelmesi herkesi korkuttu.

Göçük altında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran için Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri çalışma yürütmeyi sürdürdü.

'SAĞLIKLARINDA KÖTÜYE GİDEN BİR ŞEY YOK'

Mahsur kalan işçileri canlı ve sağlıklı çıkarmak için ilk andan itibaren iletişim halinde olduklarını belirten Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'CEZA VE DENETLEME DEVAM EDECEK'

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek" dedi.

BİR İŞÇİ 25 SAAT SONRA KURTARILDI

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 25 saat sonra kurtarıldı.

Kaynak: AA