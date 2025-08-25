Kahramanmaraş'ta Göçük! İşçi Yaralı Olarak Kurtarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yürütülen altyapı kazısı çalışmasında bir göçük meydana geldi. O sırada bir işçi toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA