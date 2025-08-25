Kahramanmaraş'ta Göçük! İşçi Yaralı Olarak Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında bir göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yürütülen altyapı kazısı çalışmasında bir göçük meydana geldi. O sırada bir işçi toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Göçük! İşçi Yaralı Olarak Kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

