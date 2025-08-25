İsrail'e Bir Tepki de İletişim Başkanı Duran'dan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Gazze’de insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, son olarak bir hastane bombalandı. Dünyadan acımasız katliama tepkiler sürerken, bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.

Duran, İsrail’in Gazze’de hastane bombalamasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

'BİR MİLLETİ YOK ETME PEŞİNDELER'

Duran paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

"İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Basın özgürlüğü ve insanlık değerleri, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındı. Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir.

Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir. Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum."

