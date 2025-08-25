İsrail'e Bir Tepki de İletişim Başkanı Duran'dan

İsrail Gazze'de katliamı sürdürürken son olarak bir hastanenin bombalanmasının ardından çok sayıda insan hayatını kaybetti. İsrail'in saldırısına bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

İsrail'e Bir Tepki de İletişim Başkanı Duran'dan
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Gazze’de insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, son olarak bir hastane bombalandı. Dünyadan acımasız katliama tepkiler sürerken, bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.

Duran, İsrail’in Gazze’de hastane bombalamasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

'BİR MİLLETİ YOK ETME PEŞİNDELER'

Duran paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

"İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Basın özgürlüğü ve insanlık değerleri, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındı. Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir.

Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir. Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum."

Gazze'deki Hastanede Korkunç Katliam! Gazeteciler, İtfaiyeciler... İsrail Hepsini ÖldürdüGazze'deki Hastanede Korkunç Katliam! Gazeteciler, İtfaiyeciler... İsrail Hepsini ÖldürdüDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hastane İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
Kayıp Olarak Aranan 15 Yaşındaki Büşra'dan Acı Haber... İnşaatın Önünde Cansız Bedeni Bulundu Kayıp Olarak Aranan 15 Yaşındaki Büşra'dan Acı Haber
‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor! FED’in ‘İşgücü Piyasası’ Raporundan Çarpıcı Sonuç: Sanat Tarihi IN Mühendislik OUT ‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor
Bakan Uraloğlu Müjdeli Haberi Verdi: O İki İl Arası Mesafe 40 Dakikaya Düştü! O İki İl Arası Mesafe 40 Dakikaya Düştü
İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde Yangın İTÜ'de Yangın! Ekipler Müdahale Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme