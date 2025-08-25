ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'tan EspressoLab Ziyareti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot listesinde yer alan Espressolab’ın İstanbul Bebek şubesini ziyaret etti. Barrack, markanın kurucusu ve sahibi Esat Kocadağ ile binanın önünde fotoğraf çektirerek destek mesajı verdi. Ziyaret, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Espressolab’ın CHP’nin boykot listesinde yer alması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Espressolab, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP tarafından açıklanan boykot listesinde yer alıyor. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane mitinglerinde, İmamoğlu’na destek eylemlerini haber yapmayan medya kuruluşları ve iktidara yakın olduğu iddia edilen markalara boykot çağrısı yapmıştı. Özgür Özel, “Kahvenin her türlüsünü severim, ama sakın Espressolab’den içmeyin” diyerek markayı listenin ilk sırasına koymuştu.

Boykot kararına tepki gösteren Espressolab’ın sahibi Esat Kocadağ, markanın siyasi bağlantıları olmadığını savunarak, “Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık. Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Kocadağ, Özgür Özel’e ulaşarak görüşmek istediklerini ancak kendisine ulaşamadıklarını da belirtmişti.

AKP’DEN VE İKTİDARA YAKIN İSİMLERDEN DESTEK

Boykot çağrısının ardından AKP teşkilatları ve iktidara yakın dernekler, Espressolab’a destek kampanyası başlatmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi AKP’li isimler, Espressolab şubelerini ziyaret ederek kahve içerken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı. Ayrıca, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi de Merter’deki Espressolab şubesini ziyaret etmiş, Kocadağ bu ziyareti “Kahramanım” diyerek sosyal medyada duyurmuştu.

BOYKOTUN SEBEBİ VE TARTIŞMALAR

Espressolab’ın boykot listesine alınmasının temel nedeni, markanın Kocadağ ailesi üzerinden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile akrabalık bağları ve iktidarla iddia edilen ilişkileri. Esat Kocadağ’ın babası Mevlüt Kocadağ, Kadir Topbaş’ın kuzeni, ağabeyi Emre Kocadağ ise Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş ile iş ortaklığı yapmış. Ayrıca, 2020’de Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Espressolab’da kahve içmesi, markanın iktidara yakın olduğu algısını güçlendirmişti. Boykot, Espressolab’ın cirosunda yüzde 22’lik bir düşüşe neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi